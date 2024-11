Zubets ütles raadiojaama Govorit Moskva saates, et Venemaal võidakse külmutada hoiused. «Inimesed on kogunud oma kontodele tohutuid summasid – kümneid triljoneid rublasid ja kui intressimäära alandatakse, siis nad võtavad oma hoiused välja ja viivad turule, kus algab seejärel meeletu inflatsioon. Ja siis tekib küsimus – milline on strateegia, kuidas seda vältida? Üks ilmselge võimalus on, et kui intressimäära alandatakse, saavad inimesed oma pangakontodelt teatud summa välja võtta, kuid mitte kõik korraga,» rääkis ta.