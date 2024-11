LAENUKOORMUS EI MURRA Majapidamised ja ettevõtted saavad laenude maksmisega hästi hakkama

Ettevõtetel on aidanud suurenenud laenumaksetega toime tulla varasemad soodsad aastad ja kogutud puhvrid. Majapidamiste laenumaksevõimet on toetanud asjaolu, et vaatamata majanduslangusele on tööpuudus kasvanud üsna vähe. Lisaks pakub tuge see, et Euroopa Keskpanga intressilangetuste mõjul on euribor langenud ja see on toonud kaasa väiksemad laenumaksed.