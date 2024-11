Langev Euribor pole ostumöllu kinnisvaraturule toonud

Siiski ollakse majandust tabanud šokist tänaseks suuresti üle saadudud ning euribor on võtnud suuna allapoole, mistõttu on Kikase hinnangul vaikselt näha ka turu ärkamise ilminguid. «Eesti Panga igakuiste aruannete põhjal on müügimahud aina tõusmas. See viitab, et inimesed julgevad taas tehinguid teha ning sügavam põhi on tänaseks möödas. Ka Luminori tellitud uuring näitas, et 22 protsenti Eestis elavatest inimestest plaanib lähima kolme aasta jooksul endale uue kodu soetada. Siiski ei saa rääkida veel turu taastumisest, kuna üleüldine tunnetus on inimestel pigem pelglik,» täpsustas Kikas.