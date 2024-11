Tuhandeid inimesi ootab mõne nädala pärast palgatõus

See puudutab tuhandeid inimesi – miinimumilähedast palka teenis läinud aastal maksu- ja tolliameti andmetel küll alla viie protsendi täistööajaga töötajatest, aga on töökohti, kus tasu on seotud alampalga suurusega.

Täit rõõmu miinimumpalga saajatel alampalga tõusust pole. Tulumaksuvaba miinimum on 654 eurot kuus tööinimeste jaoks, kes ei ole veel vanaduspensionieas. Pensionieas inimeste maksuvaba tulu miinimum on 776 eurot kuus. Kuid palga pealt võetakse rohkem maksu: kui praegu on tulumaks palgalt 20 protsenti, siis alates uue aasta jaanuarist 22 protsenti.

Tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter ütles, et alampalk kerkib järgmisel aastal kiiremini nii prognoositud hinnatõusust kui ka keskmisest palgast. «See otsus on kompromiss. Majandus langeb, kuid töötajate puuduse tõttu on Eesti tööandjad ärimahtude vähenemisest hoolimata palku tõstnud,» märkis Sutter. «Palgakasv saab tulla vaid tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvatamisest. Iga töötaja saab oskusi täiendades ja seeläbi oma tööga suuremat lisaväärtust tootes kindlasti kiirema sissetuleku suurenemise kui miinimumpalga kasvu oodates.»