AKTSIARALLI Donald Trump kaalub krüptoettevõtte ostmist: Bakkt tõusis 162%

Tehingu eesmärk on laiendada TMTG tegevusvaldkonda krüptovaluutade sektorisse, kirjutas Reuters. Bakkt pakub teenuseid, mis hõlmavad krüptovaluutade ostmist, müümist ja haldamist, ning on tegutsenud alates 2018. aastast.

Bakkt on viimastel aastatel kogenud finantsraskusi, sealhulgas juhtkonna vahetusi ja delistimise hoiatusi New Yorgi börsilt. ICE on Bakkti peamine toetaja, kuid ettevõte on otsinud ka uusi strateegiaid, et oma positsiooni krüptoturul tugevdada, kirjutas The Block märtsis.