Läti parlamendisaadik Rail Balticust: järelvalve on nõrk, ema kontrollib tütart

Kulbergs rääkis riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisel istungil, et Lätis on raudtee ehitamisega terve rida probleeme ning selle üheks põhjuseks on ebapiisav järelvalve projekti kordineerimine. RB emafirmas on praegu osanikud kolme Balti riigi ettevõtted ning kontrolli teostakse firmadest endist, mistõttu tekkib tal küsimus, kas võimalike vigu õigel ajal märgatakse. «Tütar teostab emale järelvalvet,» sõnas ta. Kulbergsi hinnangul peaks Euroopa Komisjon samuti järelvalves osalema, sest nemad on sõltumatu osapool.