Vene gaas otsib läbi skeemitamise Euroopa turgudele uut ligipääsu

Kuigi Euroopa Liit üritab vähendada oma sõltuvust Vene energiast, võib agressorriigi maagaas ka järgmisel aastal varasemas mahus Euroopasse voolata. Selleks võidakse sõlmida vastuolulised vahetustehingud Aserbaidžaaniga, kirjutas The Telegraph. Vaatamata sõjale maksab Moskva Kiievile endiselt 760 miljonit eurot aastas, et gaasi Ukraina kaudu Euroopasse edastada. See leping peaks aga selle aasta lõpus läbi saama.