Juba tänavu kevadel valmis Euroopa Liidus uuring, millega püüti leida võimalusi tekitada Euroopa inimeste varade superregister. *Peale loo ilmumist võttis Postimehega ühendust Euroopa Komisjoni esindaja, kes kinnitas, et registri loomise plaani pole ei Euroopa Liidul ega Euroopa Komisjonil. «Õige on see, et komisjon tegi Euroopa Parlamendi tellimusel uuringu ühtse ligipääsu loomise võimalustest rahapesuga seoses asjakohastele registritele, kuid uut andmebaasi sellest tulenevalt ei ole kavas luua,» ütles Euroopa Komisjoni esindaja Elis Paemurd.