Uuring Haigena tööl käimine on kahekordistunud

«Uuring näitab, et tööandjatel on põhjust tunda muret oma töötajate heaolu pärast. Haigena tööl käimine seab ohtu ülejäänud kollektiivi ja kliendid, kuid see vähendab ka inimeste tööefektiivsust, pikendab tema põdemisaega ja võib lõppeda haiguse süvenemisega. Mida rangemad on ettevõttes kehtivad reeglid haiguspäevade kohta, seda tõenäolisemalt tunnevad töötajad survet tööle tulla, vaatamata riskidele,» nentis Raag.