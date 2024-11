Hinnaralli ja ETFid on aastaga maailmas juurde tekitanud 85 000 uut krüptomiljonäri

Tänavu augustis avaldatud New World Wealth and Henley & Partners raporti kohaselt oli maailmas 172 300 inimest, kelle krüptoportfelli väärtuseks oli üle miljoni dollari. See tähistab 95-protsendilist kasvu võrreldes eelmise perioodiga, kui krüptomiljonäride arv oli 88 200.

«Raporti kohaselt oli maailmas augusti seisuga ka 325 inimest, kelle krüptovarade väärtus on vähemalt 100 miljonit dollarit. Lisaks on tänaseks tekkinud ka 28 krüptomiljardäri,» rääkis Eesti krüptoettevõtte Kriptomat ärijuht Dejan Davidovic. «Ehkki üheks oluliseks põhjuseks kiire varakate inimeste hulga tõusu taga on juba eelmise aasta lõpust alates kestnud üldine krüptovarade, eriti bitcoini, hinnatõus, siis tegelikult mõjutab statistikat ka asjaolu, et krüptovarad on jõudmas traditsiooniliste varaklasside mastaapi.»