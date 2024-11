Eesti ettevõte hakkab Ämari lennubaasis tootma laskemoona

«Kõigi kolme ettevõtte tegevuskavad olid realistlikud ja usaldusväärsed, kuid Nitrotol OÜ pakkumine paistis silma põhjalikkuse, läbimõelduse ja läbipaistvusega,» ütles RKIK riigivara valdkonna juht Tambet Tõnisson. «Nende esitatud tegevuskava ning täiendavatele küsimustele antud vastused veensid meid, et ettevõte on teinud piisava ettevalmistustöö, et saavutada tulemused lubatud ajakava raames,» lisas ta.