Novo Nordisk loodab turule tuua senisest märksa tõhusama rasvumisravimi

Novo Nordiski senine hittravim Wegovy võimaldas selle kasutajatel kaalu langetada keskmiselt vaid 16 protsenti. Ettevõte loodab, et järgmisel kuul avaldatavad CagriSema esialgsete katsete tulemused näitavad, et ravim vähendab kaalu koguni 25 protsenti. See on võrreldav nende suure konkurendi Eli Lilly ravimi Mounjaro kuni 22,5-protsendilise kaalukaotusega.

«CagriSema on meie jaoks väga oluline. See on järgmise põlvkonna toode ja sellel on potentsiaal olla oma klassi parim,» ütles Novo Nordiski tegevjuht Lars Fruergaard Jørgensen Financial Timesile ettevõtte kolmanda kvartali tulemuste avaldamisel, lisades siiski, et ta ei ole veel näinud katsete lõplikke tulemusi.