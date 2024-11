Trumpi poliitika soosib USA majanduskasvu, kuid lisab ka riske

Kuigi Harrise puhul eeldati samuti riigivõla jätkuvat suurenemist, on Trumpilt oodatav võlakoorma kasv lausa kaks korda kiirem. Plaanitavad tollitariifid nii Hiina kui ka Euroopa kaubale on omaette riskifaktor, mis võib nõrgendada üleilmset kaubavahetust ja majandust. Lisaks majanduslikele mõjudele kaalub muu maailm ka seda, millised on Trumpi võidu võimalikud geopoliitilised tagajärjed. Ja siin on praegu palju ebaselget.

Keskpangad jätkavad majanduse toetamist

Niikaua kui uue presidendi majanduspoliitika ei too USA-s kaasa nähtavat survet inflatsiooni kasvule, jätkab Föderaalreserv intressikärpeid. Oma 7. novembri koosolekul alandas Föderaalreserv intressimäära 0,25% võrra ja sama suurt kärbet oodatakse ka aasta viimaselt koosolekult detsembris. Euroopa Keskpangalt loodetakse detsembris samuti järgmist kärbet, mis langetaks intressimäära 0,25% võrra. Sarnane trend valitseb veel mitmes riigis. Näiteks vähendasid novembri alguses intressi Ühendkuningriigi ja Rootsi keskpangad, seda vastavalt 0,25% ja 0,5% võrra.

Globaalses vaates on jooksvad makronäitajad endiselt nõrgavõitu, kuid oktoobris võis täheldada aktiivsusindeksite paranemist septembriga võrreldes. Selle põhjal võib arvata, et üleilmne majandus on oma suvisest nõrkusest toibumas ja keskpankade kärped hakkavad tasapisi toimima.

Aktsiaturu aastalõpu väljavaade püsib positiivne. Kuigi USA uue presidendi majanduspoliitika ei ole veel päris selge, on valimistega seotud teadmatus nüüdseks läbi ja ka valimistulemuste kinnitamisega ei tohiks vaidlusi tekkida. See võimaldab täpsemalt kaaluda reaalseid mõjusid.

Praegu hindab turg valimistulemust USA majanduse ja aktsiate seisukohalt hea uudisena. Nn Trumpi efekt kajastus sealsel turul teatud määral juba viimase paari kuu jooksul – seda hetkest, kui tema võidu tõenäosus kasvama hakkas. Sellegipoolest on USA turul tulemuste selgumisega kaasnenud positiivne reaktsioon ja optimism võib püsida aasta lõpuni. USA aktsiate lähiaja tõusupotentsiaali kärbib siiski viimase kahe aasta tugev kasv ja selle tulemusel juba saavutatud suhteliselt kõrge hinnatase. Olen arvamusel, et aasta lõpu vaates on valimistulemustest olulisem see, mil määral kajastuvad senised rahapoliitilised sammud majandusnäitajate paranemises.