Kreml: Putin arutas kantsler Scholziga energiakoostööd

Kreml märkis, et «neil kahel mehel oli Ukraina teemal üksikasjalik ja avameelne arvamuste vahetus» ning Putin väljendas taas sama seisukohta, mida ta on juba kuid rääkinud: iga rahulepe peab vastama Moskva julgeolekuhuvidele ja põhinema «uuel territoriaalsel reaalsusel». See on viide asjaolule, et Vene väed kontrollivad viiendikku riigist, vahendas Reuters.