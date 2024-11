Arco Vara: võimalik uus fosforiidisõda võib ohustada Lääne-Virumaa kinnisvaraturgu

«Eestlased kipuvad aga oma loomult olema justkui pigem orienteeritud spekulatiivsetele eesmärkidele, mitte pikaajalisele perspektiivile, mille juures üritatakse pidevalt leida informatsiooni, et kust võib peatselt oodata ehk kiiremat kapitalikasvu või üüritootlust kui turul keskmiselt. Tänases turusituatsioonis on paraku lühiajalisi spekulatiivseid investeerimisvõimalusi võrdlemisi vähesel määral ning vaadata tuleks pikemaajalist horisonti, sest kinnisvaraturul ei ole kiire hinnatõusuga perioodid jätkusuutlikud ja kipuvad ka seetõttu esile kerkima pigem harva,» märkis Eliste.

Kuna tänase laenuraha hinna juures näib uue «buumi» peatne tekkimine äärmiselt ebatõenäoline, siis keskmisest kiiremat kapitalikasvu on Eliste hinnangul võimalik teenida ainult teatavate mikroasukohtade kontekstis, kus avalduvad lähiaastatel eeskätt gentrifikatsiooniga seotud ilmingud. «Kui aga rääkida turupiirkondadest, kus võivad esineda kapitalikasvu takistavad tegurid, siis uue niinimetatud fosforiidisõja esilekerkimise taustal võib see esinema asuda ehk teatud piirkondades Lääne-Virumaal,» tõi ta välja.

Üüriturul ei ole uute üüriinvesteeringute hulk Eliste sõnul veel märgatavalt suurenenud ning kuna üüripakkumine on vähenemise trendis, on paralleelselt olnud täheldada ka üürihindade ootuspärast kasvu – 2024. aasta oktoobris olid Tallinnas üürihinnad keskmiselt 3 protsenti kõrgemal kui aasta alguses.

«Üürihindade tõus on aga seni olnud üsna vaoshoitud, mille juures ei toeta hetkel nende võimalikku kiirenevat tõusu ei üleüldine majanduslik olukord ega ka veel üsna optimaalne pakkumismaht. Arvestades, et kinnisvaraturul ei ole lähitulevikus olulist ostu-müügitehingute arvu suurenemist oodata ning laenuraha on jätkuvalt kallis, püsib ka uute üüriinvesteeringute tegemine veel vähemalt 2025. aasta esimeses pooles vähene, viidates jätkuvale üürihindade kasvutrendile,» prognoosis analüütik.