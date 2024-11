«Alumiiniumi, vase ja keemiliselt modifitseeritud loomsete, taimsete või mikroobsete õlide ja rasvade ekspordimaksusoodustus tühistatakse,» teatas ministeerium ja lisas, et meede jõustub 1. detsembrist.

See tähendab, et nende kaupade eksportimine muutub kohalike ettevõtete jaoks kallimaks, Hiina on sealjuures maailma suurim metallieksportija.