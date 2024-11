Kalamehed, olge valmis: järgmisest aastast püügireeglid muutuvad

Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas, et kalastuskaartide tasude tõstmine ja uued piirangud aitavad paremini kaitsta Eesti kalavarusid ja arendada harrastuskalapüüki. Kalanduspoliitika osakonna juhataja Sigmar Suu sõnul on tegemist vajalike sammudega, et tagada kalavarude jätkusuutlikkus ja parandada kalastamistingimusi. «Riik investeerib kalade kudealade ja elupaikade taastamisse, kalavarude asustamisse ja harrastuskalapüügi infrastruktuuri. Selleks on vaja ka kalastajate suuremat panust,» ütles Suu.