Elmiku sõnul on inimeste soov töötada endiselt suur, kuna kiiresti tõusnud hinnad on vähendanud tarbijate ostujõudu. «Ettevõtjad on samas uute inimeste värbamisel ettevaatlikud. Suurem osa ettevõtteid konjunktuuriinstituudi küsitluse järgi lähikuudel inimesi juurde ei vaja. Ka töötukassas on tööpakkumisi vähem kui aasta või kaks tagasi,» rääkis Elmik.