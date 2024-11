Kindlustusekspert: vale rehv võib õnnetuses jätta kaskokindlustuseta

Kindlustusselts Gjensidige Eesti filiaali juht Raido Kirsiste sõnas, et sügisene rehvivahetus on iseenesest mõistetav, kuid ainult sellest ei piisa. Tähelepanu tuleb pöörata ka auto akule, uksetihenditele ja sõidustiilile.

«Kordamine on tarkuse ema, seega räägin ma igal sügisel sama juttu. Kuigi teoorias räägitakse turvalisusest ja ohutusest näeme praktikas iga aasta palju õnnetusi ja rikkeid, mida oleks saanud kergesti ära hoida,» sõnas Kirsiste.

Näiteks peaks talverehvi mustrisügavus olema vähemalt kolm millimeetrit, kuid soovitatav on kasutada rehve, mille mustrisügavus jääb vahemikku viis kuni seitse millimeetrit. Kindlasti tuleb veenduda, et rehvid, millega on mitu talve sõidetud, poleks liialt kulunud.