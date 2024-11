Swedbank: järgmisel aastal peaks tööpuudus pisut langema

Tööpuuduse määr oli kolmandas kvartalis statistikaameti hinnangul mõõdukas ja umbes samal tasemel kui aasta tagasi. Töötukassa registri järgi on tööpuudus viimastel kuudel olnud isegi väiksem kui aasta või kaks tagasi. «Samas on murettekitav see, et rohkem kui pooled registreeritud töötutest on tööd otsinud kauem kui pool aastat. Töötuid on endiselt kõige rohkem lihtööliste ja klienditeenindajate hulgas,» rääkis Elmik.

Tema sõnul on inimeste soov töötada endiselt suur, kuna kiiresti tõusnud hinnad on vähendanud tarbijate ostujõudu. «Ettevõtjad on samas uute inimeste värbamisel ettevaatlikud. Suurem osa ettevõtteid lähikuudel Konjunktuuriinstituudi küsitluse järgi inimesi juurde ei vaja. Ka töötukassas on tööpakkumisi vähem kui aasta või kaks tagasi. See tähendab seda, et konkurents tööturul on kasvanud ja tööandjad saavad valida suurema hulga kandidaatide hulgast,» rääkis Elmik.