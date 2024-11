VIDEO Frankenburg hakkab Lätis tootma rakette droonide allatulistamiseks

Frankenburgis mängib olulist rolli raketikonstruktor Andrejs Puķītis, kes on juba varem üliõpilastega töötades loonud prototüüpe, sealhulgas selliseid, mis on jõudnud enam kui kilomeetri kõrgusele. Ettevõttes Frankenburg Technologies on tema panus märkimisväärne, mis on ka üks põhjusi, miks firma plaanib oma esimese raketitehase ehitada just Lätti.

Ettevõtte tegevjuht on endine Eesti kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, kes rõhutab, et projekti edu tagamisel on oluline roll ka Läti tudengitel.

«Ma ei usu, et paljud lätlased seda teavad, aga Lätis on raketiehitusel pikaajaline kogemus. Üks teie andekamaid tehnilisi õppejõude tegeleb selle valdkonnaga ja minu arvates on oluline koos selliste inimestega edasi areneda,» ütles Frankenburg Technologiesi tegevjuht Kusti Salm.

Seetõttu sõlmiti neljapäeval koostööleping Riia tehnikaülikooliga. Eesmärk on arendada rakette, mis suudavad droone alla tulistada.

«Kogu see kontseptsioon põhineb raketil, mis on valmistatud kergesti kättesaadavatest osadest, mida saab osta suurtes kogustes ja taskukohase hinnaga. Selline oli ka kontseptuaalne lähenemine,» selgitas Puķītis.

Plaanitakse, et juba poole aasta pärast võiks alata esimeste prototüüpide arendamine reaalseks tooteks. Pikas perspektiivis vajatakse ka insenere, kes töötaksid ettevõttes ja täiustaksid rakette. Seetõttu sõlmiti koostööleping ülikooliga.

«See on täpselt see, mida tudengid soovivad. Nad saavad olla insenerid, kes töötavad ettevõttes. Aga juba õpingute ajal osalevad nad projektides, mis annavad neile oskused, et sellises ettevõttes töötada,» selgitas Riia tehnikaülikooli rektor Tālis Juhna.

Kokkuleppe raames toetab Frankenburg Technologies ka tudengitiime, kes soovivad tegelda raketiteaduse uuringutega, mille jaoks muidu rahastus puuduks.