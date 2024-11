AK Boeing võitleb ellujäämise nimel

Streigis, mis oli Boeingus esimene pärast 16-aastast vaheaega, osales 33 000 USA Lääneranniku tehaste töötajat, kes on koondunud Boeingu suurimasse ametiühingusse. Kokkuleppe järgi tõstetakse töötajate palku järgmise nelja aasta jooksul 38 protsenti. Kokkuleppe poolt hääletas 59 protsenti ametiühingu liikmetest, mis aga tähendab, et peaaegu pooled tööle naasvatest on endiselt rahulolematud.

Boeing, mis on üks kahest maailma suurimast lennukitootjast, on vajunud nii sügavasse kriisi, et mõned kahtlevad, kas ettevõte jääb ellu. Oktoobri lõpus kaasas ettevõte üle 24 miljardi dollari, et pinnal püsida.