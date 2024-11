Sissemaksete suurendamine võimendab pensioniraha kasvu

Teisest sambast lahkumise perioodi esimeses voorus 2021. aastal esitati ligikaudu 149 000 lahkumisavaldust, järgmistel neljakuulistel perioodidel on avalduste esitamise arv järjest langenud 5000 kanti perioodi kohta.

Kui vaadata teise samba viimaste aastate tootlusi, siis võib öelda, et jääjad on ilmselt teinud õigema otsuse kui lahkujad, sest pärast nn teise samba reformi on fondidel pigem hästi läinud.