Eesti inimeste vara kasvab majanduslanguste kiuste

Eestis on liikvel üks nali. Miks meil on nii kõrged hinnad? Sest me saame neid endale lubada. Naljas on oma iva, sest vaatamata majanduslangusele kasvab Eesti kodumajapidamiste vara mühinal. Paraku jaotub see vara aina ebaühtlasemalt.