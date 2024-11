Politsei karistas Eestis ebaseaduslikult töötanud välismaalasi ja nende tööandjat

Ida prefektuuri migratsioonijärelevalvetalituse juht Erik Liiva sõnul on sama ettevõte juba varemgi lubanud välismaalastel Eestis ebaseaduslikult töötada. «Kusjuures sama ettevõte on varasemaltki sarnaste rikkumistega silma paistnud. Mullu maikuus avastasime niisamuti, et konkreetne ehitusettevõte võimaldas välismaalastel rikkuda Eestis töötamise tingimusi. Toona alustati ettevõtte suhtes väärteomenetlus ning selle käigus määrati ettevõttele karistuseks rahatrahv 2000 eurot. Kahjuks aga neile määratud karistus ettevõtte juhte seaduskuulekale käitumisele ei mõjutanud ning nad võimaldasid taas välismaalastel Eestis seadusliku aluseta töötada. Alustasime ka sel korral ettevõtte osas menetluse ning selle raames määrati ettevõttele rahaline karistus 24 000 eurot,» ütles Liiva. Seekord määrati ettevõttele trahviks 24 000 eurot.