Tallinna volikogu kiitis heaks linna 2024. aasta teise lisaeelarve

«Tänase linnavolikogu otsuse järgselt on võimalik Kalamaja põhikooli väljaostmine lõpule viia ning alustada koolihoone laiendamisega koolikohtade puuduse leevendamiseks piirkonnas. Põhja-Tallinna elanike arvu kiire kasvu jätkumist on oodata ka lähikümnendil, mistõttu kasvab vajadus lasteaia- ja koolikohtade järele. Tänane samm on üks mitmete hulgast, sest koolikohtade nappusele toob leevendust ka kahe uue munitsipaalkooli, Põhjatähe põhikooli ja Avatud Kooli, loomine Põhja-Tallinna linnaossa. Samuti on kavas investeerida lasteaedadesse,» kommenteeris Tallinna linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Joosep Vimm pressiteates.