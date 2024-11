Turuliider või turu manipulaator? Meta sai Euroopa käest üüratu trahvi

Euroopa Komisjoni uurimise tulemusel jõuti järeldusele, et Meta on kasutanud ebaausaid konkurentsitõrjepraktikaid, kasutades ära Facebooki suurt turujõudu Facebook Marketplace’i esile tõstmiseks. Täpsemalt leidis komisjon, et Meta sidus kaks teenust viisil, mis andis Facebook Marketplace'ile ebaõiglase eelise. Facebooki sotsiaalvõrgustiku kasutajad näevad Marketplace'i kuulutusi oma kogemuses integreeritult, mis hõlbustab Marketplace'i nähtavust ja kasutamist, samas kui konkureerivad kuulutuste teenused jäävad sellega võrreldes varju.