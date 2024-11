Lendamine läheb kallimaks: Tallinna Lennujaam kehtestab julgestustasu

Kehtestatava julgestustasuga on Tallinna lennujaam ettevõtte teatel üks madalama julgestustasuga lennujaamu Euroopas. Kõrgeim julgestustasu on Islandil, kus see on 20,2 eurot. Lätis on julgestustasu 5,96 eurot, Soomes 5,71 eurot, samas kui Leedus ei ole julgestustasu veel kehtestatud. Erivajadustega reisijate tasu hakkab olema 0,48 eurot iga väljuva reisija kohta ning tasu muutmise põhjuseks on erivajadusega reisijate teenuse kasutajate arvu kasv ning sellest tulenev kulude tõus.