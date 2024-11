Riigikontroll: Auvere jaam vajab vähemalt 10 miljoni jagu investeeringuid

Algse plaani järgi pidi Auvere elektrijaam panustama Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamisse. «Paraku on läinud nii, et uudis on ka see, kui Auvere jaam töötab, mitte pole remondis,» ütles riigikontrolör Janar Holm. «Kui jaam aga ei tööta, ei saa see kriitilistel hetkedel varustuskindluse tagamiseks elektrit toota,» lisas riigikontrolör.