Which?'i hinnangul võib see kohtuasi tuua Apple'ile 3 miljardi naela suuruse trahvi, mis tähendaks umbes 70 naela kompensatsiooni iga mõjutatud kasutaja kohta.

Apple ise lükkab kõik süüdistused ümber, väites, et kasutajad ei ole sunnitud iCloudi kasutama ja paljud eelistavad kolmandate osapoolte pakutavaid alternatiive. Samas tunnistab Apple, et on teinud andmete ülekandmise oma süsteemist võimalikult lihtsaks.