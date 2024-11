GALERII Ekskursioon Muuga sadamas: kaup liigub nii lähiriikidesse kui eksootilistesse sihtkohtadesse

Valdo Kalm tervitab Postimeest naerusuiselt Muuga sadama peamajas ja ütleb, et ehkki Tallinna sadamale kuulub ka Paldiski Lõunasadam, siis siin on nende suurim kaubasadam. Muugal on 29 kaid ja selle territoorium on 566,8 ha. Muuga sadam on justkui eraldi linnak, mis laiub üle kolme omavalitsuse territooriumi – Maardu linna ning Viimsi ja Jõelähtme valdade.