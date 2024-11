Uuring paljastab, millise sissetulekuga inimesed Baltikumis keskklassi kuuluvad

Juunis Norstati läbi viidud uuringust selgub, et Eesti elanike arvates kuulub Eestis keskklassi umbes kolmandik (32%) elanikkonnast. See näitaja ei ole aastate jooksul märkimisväärselt muutunud – 2018. aastal oli see 30% ja 2022. aastal 31%. Samas peab ligikaudu pool (49%) vastanutest end ise keskklassi kuuluvaks. See näitaja on 2018. aastaga võrreldes kasvanud 20 protsendipunkti võrra.