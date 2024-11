Ekspert selgitab, kuidas vältida hüvitist puudutavaid vaidlusi üürileandjaga

«Paljud üürnikud ei tea aga seda, et üleandmise akt on äärmiselt oluline dokument ka nende vaatest. See loob vajaliku tõendusbaasi arusaamatuste lahendamiseks ning võimaldab üürnikul end kaitsta üürileandja ebaõiglaste nõuete eest,» ütleb üüriplatvormi Rendin õigusjuht Lia Siht.