Et suurendada eraelu kaitset ja säilitada samas kinnistusraamatu avalikkus, saavad edaspidi nime või isikukoodi alusel päringuid teha need, kellel see on töö tõttu vältimatult vajalik. Senine kord säilib selles osas, et kinnistustoimikuga võib tutvuda ja sellest väljatrükke saada üksnes õigustatud huvi olemasolu korral. Õigustatud huvi ei pea tõendama vaid kinnistu omanik, notar, kohtutäitur, kohus ja järelevalveõiguslik asutus. Jätkuvalt saab igaüks kinnistusregistrisse päringuid teha kinnisasja aadressi või katastritunnuse alusel.