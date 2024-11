STATISTIKAAMET Kui suur osa Eesti tööjõust on kasutamata?

Eesti tööturg kasuta oma täit potentsiaali – Statistikaameti andmete kohaselt on suur osa Eesti tööjõust alakasutatud. 2023. aastal moodustasid töötud 59% kogu kasutamata tööjõust, samas kui mitteaktiivsete tööotsijate osakaal oli 30,7%. Osakoormusega töötavate vaeghõivatute osakaal püsib aastate lõikes ligikaudu kümnendiku juures.

Statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva selgitas, et töötuse määr annab ülevaate tööjõu pakkumise olukorrast tööturul, kajastades, kui suur osa tööjõust on töötud ehk kui palju on inimesi, kes soovivad töötada, kuid tööd sellegipoolest leidnud ei ole. Tööjõu alakasutuse määr aga avab laiemat pilti, hõlmates kõiki, kelle tööpotentsiaal ei ole täielikult rakendatud.