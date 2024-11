VIDEO Õiglase Ülemineku Foorum «Nutikast kahanemisest kestliku suurtööstuseni. Ida-Viru tuleviku visandid»

Ida-Virumaa üleminek senisest kestlikumale ja teadusmahukamale arenguteele eeldab nii tehnoloogilisi, majanduslikke kui ka ühiskondlikke muutusi, mis on ühtaegu õiglased ja kaasavad. See, kas saame rääkida 20 aasta pärast Ida-Virumaast kui Eesti ja Euroopa kestliku tööstuse ühest vedurist, loodusturismi magnetist või hoopis hõbedase majanduse keskusest, sõltub paljuski praegustest valikutest ja ettevõtete ning elanike kohanemisvõimest.

Foorumil arutletakse, millised on kestliku tööstuspoliitika võimalused nii Euroopas kui ka Eestis, millised tehnoloogiad kujundavad tuleviku tööstust ning kuidas soodustada tööjõuturu paindlikkust ja innovatsiooni. Mida tuleks silmas pidada, et kavandatud muutused toimuks soovitud suunas ja millised on selle käigus sündivad uued võimalused?