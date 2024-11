Frankenburg Technologiesi meeskonnaga liitus USA kolmetärnikindral

«USA armee V korpus on suurim ja võimekaim operatiivüksus Euroopas, mis teeb sellest Euroopa liitlaste jaoks kõige usaldusväärsema koostööpartneri. Kindralleitnant Kolasheski toob Frankenburgi unikaalse kogemuse ning teadmised, et edendada meie missiooni ehitada tehnoloogiaid, et võita järgmine sõda,» ütles Frankenburg Technologiesi tegevjuht Kusti Salm.

«Mul on au liituda Frankenburgiga, ettevõttega mis on võtnud endale eesmärgiks arendada tooteid, mis on tõhusad, taskukohased ning sobilikud masstootmiseks, et saaksime varustada meie sõdureid. Sõjad võideldakse kaevikutes, kuid võidetakse tehastes – see on olnud võiduka sõjategevuse retsept viimase 80 aasta jooksul ja kavatsen oma kogemused ja energia panustada selle eesmärgi saavutamiseks,» ütles Kolasheski.