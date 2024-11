Postimehega võttis ühendust Risto, kes kirjeldas, et tellis eelmisel nädala laupäeval Bolt Foodist kaupa ning maksis selle eest, kuid tooteid ta kätte ei saanud. «Kirjutasin selgelt tellimust tehes, et kaup jätta Oja tänava maja ukse taha (seda on näha ka tellimusel). Ukse kohal on selgelt maja number kirjas. Bolt väidab, et nende kuller ootas mind 13 minutit ning lõpuks lahkus,» teatas Risto Postimehele saadetud kirjas.