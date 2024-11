Eleringi juht: elektri hinna vahet Põhjamaadega järgmise 10–15 aastaga ei lahenda

Elektri hind on Eestis olnud tänavu kaks-kolm korda kallim kui näiteks Soomes ja Rootsis, kuid Kilgi sõnul jääb see lähitulevikus lahendamata probleemiks, sest Eestis ei ole võimalik toota suures mahus väga odavat hüdroenergiat, edastas ERR.

Kilgi sõnul ei näe ta, et Eestis oleks muud soodsat kütust peale tuule ja päikese, sest põlevkivi on juba selgelt kallim. Põhjamaadega aga hakkab vahe vähenema aastatega pigem seetõttu, et sealgi on vaja tarbimise kasvades rajada juurde elektritootmist, mis on hüdroenergiast kallim.