Uus ajastu Eesti investoritele: investeerimiskonto pole enam pankade monopol

Kui seni oli investeerimiskonto tavaline arvelduskonto pangas, millele investor saab kanda raha, et seda investeerida, siis uue seaduseelnõu jõustudes saab edaspidi investeerimiskontona käsitleda ka kontot, mis on avatud investeerimisühingus.

«Investeerimiskonto kehtiv süsteem on pikalt süvendanud turul ebaõiglast konkurentsi. Seda just piirangu tõttu, mis lubas neid kontosid avada vaid pankadel. Kui pangad on turul ainsad maksuefektiivsete investeerimisteenuste pakkujad, siis ei olegi neil ju põhjust kärpida oma kõrget hinnastust või pingutada, ehitamaks kasutajale tõeliselt mugavaid lahendusi,» kommenteerib Lightyeari kaasasutaja ja tegevjuht Martin Sokk.