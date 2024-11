Järvamaal Roosna-Allikul avati maasoojusenergia katsejaam

Roosna-Alliku katsejaama rajamine on osa projektist GEOENEST, mis pakub väike-asulale uudset energialahendust senise põlevkiviõlil põhinevale katlale. Roosna-Allikule rajati viis maasoojuspuurauku sügavusega ligi 500 meetrit ning katsejaama poolt köetavate hoonete kasulik pind on 6581m2. Valminud katsejaama soojusvõimsus on ca 400kW.