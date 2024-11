Postimehe värske hinnavõrdlus paljastab, et odavaima ostukorvi tiitel on taas uue omaniku leidnud, samas on kõikide jaekettide ostukorvide hinnad langenud juuli lõpust alates madalaimale tasemele. Hinnavahe soodsaima ja kalleima ostukorvi vahel kerkis aga hüppeliselt-33,6 protsendini.

Kui kuu aega tagasi oli soodsaim ostukorv Grossi toidupoes, siis nüüd on see tiitel taas uue omaniku käes. Sel kuul on kõige odavam ostukorv saadaval Lidli kauplustes. Võrreldes eelmise kuuga, mil Lidli ostukorv maksis 67,80 eurot, on hind langenud märkimisväärselt 6,34 euro võrra, makstes nüüd 61,46 eurot. Lidlile järgnevad Prisma ja Grossi.

Oktoobris maksis Prisma ostukorv 67,20 eurot, kuid nüüd on see hind langenud 3,02 euro võrra, makstes 64,18 eurot. Samas suunas liigub ka Grossi Toidukaupade ostukorvi hind, mis kuu aega tagasi oli 65,78 eurot, kuid nüüd on see veidi langenud, makstes 65,08 eurot. Neljandalt kohalt leiab endiselt Maxima, kelle ostukorvi hind on kuu ajaga langenud 71,52 eurolt 66,17 eurole, vähenedes 5,35 euro võrra.