Palgast kõrgemalt hindavad töötajad just seda võimalust

Paljud tööandjad on otsimas ideaalset tasakaalu hübriidses töökorralduses, seega on kaugtöö võimaluse pakkumine viimaste aastate jooksul jõudsalt kasvanud. 2019. aastal pakuti kaugtöö võimalust kõigest 2,3 protsendil tööpakkumistest. Eelmisel aastal oli vähemalt osaline kaugtöö võimalus juba 7,3 protsendil tööpakkumistest ja tänavu on see näitaja 9,6 protsenti, selgus statistikast.