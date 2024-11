Swedbank langetas Eesti majandusprognoosi, Leedu rallib eest ära

Sellegipoolest on pank ka praegu seda meelt, et Eesti majandus on majanduslangusest tasapisi väljumas. «Riigieelarve konsolideerimine, sealhulgas maksude tõstmine, pidurdab küll 2025. ja 2026. aasta majanduskasvu, kuid intressimäärade langus ja välisnõudluse oodatav suurenemine parandavad kasvu väljavaadet. Sel aastal väheneb Eesti SKP püsivhindades 0,8 protsenti, kuid järgmiseks aastaks prognoosime 1,5 ja ülejärgmiseks aastaks 2,5 protsendilist kasvu. Me hindame praegu võimalike tollitariifide kehtestamise mõju Eesti majandusele ühe riskina ja ei ole veel SKP prognoosi korrigeerinud,» kirjutasid Swedbanki ökonomistid Tõnu Mertsina, Liis Elmik ja Marianna Rõbinskaja majandusprognoosis.