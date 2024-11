Akadeemik: fosforiiditööstuse riskid on liiga suured

Lisaks tuleb Kirsimäe sõnul arvestada, et ehkki fosforiidist hinnaliste metallide eraldamine on teoreetiliselt ja laboritingimustes võimalik, ei tasu see tööstuslikul tasemel end ära.

Ma ei häbene öelda, et Nõukogude ajal fosforiiti raisati. Fosforiidimaak jahvatati ja külvati põldudele lootuses, et äkki saavad taimed midagi kätte. Eesti fosforiiti kasutati väetise tootmiseks väga lühikest aega 1980. aastate lõpus Maardu keemiatehases.

Eesti fosforiidivaru suurus ja kvaliteet on teada. Praegu on küsimus kaevandamise, rikastamise ja töötlemise tehnoloogias. Eesti fosforiiti, karbifosforiiti ei ole lihtne rikastada nõutavale tasemele väävelhappe menetluse jaoks, kuigi see on võimalik.