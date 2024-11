UURING Kaheksa eestlast kümnest ei ostaks enam pettusega seotud ettevõttelt

Pettused, mis kahjustavad tarbijate usaldust, on Eestis muutunud üha sagedasemaks probleemiks, näitab finantstehnoloogiaettevõtte Adyen tellitud Norstati uuring. Ligikaudu veerand Eesti elanikest on pettuse ohvriks langenud ning neli viiendikku vastanutest märkis, et nad ei usaldaks enam ettevõtet, kelle brändi kasutades on pettus toime pandud.