Krüptoturg täistuuridel: 3 triljoni dollari piir vallutatud!

Viimase nädala jooksul on bitcoini hind tõusnud 32%. Tänase päeva jooksul on bitcoini hind kõikunud, saavutades kõrgeima taseme 89 920 dollarit ja madalaima 84 460 dollarit. Sellele on muuhulgas kaasa aidanud suurenenud institutsionaalne huvi. Mitmed suured finantsasutused on teatanud plaanidest pakkuda bitcoiniga seotud investeerimistooteid, mis on omakorda suurendanud usaldust ja huvi krüptovaluuta vastu.