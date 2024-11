Töötukassa: koondamised on viimase kuuga vähenenud

Ka möödunud aasta oktoobris oli koondamisteate saanute arv tänavusest oluliselt suurem – töötukassale esitas esmase koondamisteate 19 tööandjat ning koondamisteate said 391 töötajat, selgub töötukassa statistikast.

Tänavu kokku on 108 tööandjalt esmase koondamisteate saanud 2430 töötajat. Kolmandik, täpsemalt 33,7 protsenti ehk 818 neist töötlevas tööstuses, kus esmase koondamisteate on esitanud 39 tööandjat. Sektorite lõikes järgneb info ja side, kus neli tööandjat on koondamisteate esitanud 372 töötajale.