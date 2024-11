Enefit Greeni rahavood on kahanenud, kuid võlad hüppeliselt kasvanud

Enefit Greeni finantssuhtluse juht Sven Kunsing ütles ERR-ile, et alates kolm aastat tagasi toimunud IPO-st on ettevõte teinud ajalooliselt suuri investeeringuid, et uusi taastuvenergia võimsusi turule tuua. Nimelt on Enefit Green viimase kolme aasta jooksul investeerinud tuule- ja päikeseparkidesse Eestis, Leedus, Soomes, Poolas ja Lätis kokku umbes miljard eurot.