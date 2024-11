ERR sõlmis lepingu uue telemaja ehitamiseks

Uus telemaja on kuni kuue maapealse ning ühe maa-aluse parkimiskorrusega multifunktsionaalne hoone, kuhu on kompaktselt ja funktsionaalselt hästi toimivalt kokku pandud muuhulgas erineva suurusega stuudiod, dekoratsioonide laoruumid ja töökojad, eri tüüpi teletehnoloogilised struktuuriüksused ning bürooruumid. Hoone suletud netopind on kokku 17 000 ruutmeetrit.

Lepinguliste tööde kogumaksumuseks on 40,1 miljonit eurot koos tellija reservi ja ilma käibemaksuta ning need kestavad 36 kuud.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2023. aasta konsolideeritud müügitulu oli 278 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 440 inimesele. Alates 2006. aasta maist on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.